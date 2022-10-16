Обляков: «Обидно, могли выиграть»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры.

Но иной точки зрения придерживается полузащитник армейского клуба Иван Обляков - он считает, что его команда заслуживала победу в этой важнейшей игре.

- Мы чуть подсели после двух пропущенных голов, считаю, где‑то получилось, но обидно, что не выиграли, - заявил Обляков в эфире телеканала «Матч ТВ».