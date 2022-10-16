Пономарёв: «Острое дерби»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры.

Своим мнением об игре поделился известный эксперт Владимир Пономарев.

- Немного сбавили темп во втором тайме, прижал «Спартак» к нашим воротам. Матч получился хорошим, острым. Обе команды показали хороший футбол, но есть слабые места. Есть, над чем работать, - цитирует Пономарева издание «Спорт-экспресс».