Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать тренера «армейцев» Владимира Федотова на один матч за потасовку с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Нормальное решение. Думаю, его ещё оштрафуют. Конечно, есть за что. Несдержанность - «армейский» тренер не должен так поступать. Так нельзя. Он не должен реагировать ни на что абсолютно. Закончился матч, нужно поблагодарить соперника за игру, как это делается везде. Потому что то, как сделали тренеры тут, так нельзя. Берите пример с нашего президента Путина. Что ему только не говорили, каких ярлыков ему не навешивали - он хоть кого-то оскорблял когда-то? Никогда. Вот с него надо брать пример, выдержанность и выдержка. Так что Федотов не прав, его нужно оштрафовать и дисквалифицировать. Дисквалификация на одну игру - это ещё нормальное, мягкое решение. Я думал, что дисквалифицируют на два матча. Это ещё КДК спустил на тормоза все это дело», - сказал Пономарёв.