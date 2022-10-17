Нигматуллин — о дерби ЦСКА – «Спартак»: «В скандальном мяче вина Зобнина»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (2:2).

«Результат считаю достаточно справедливым. В скандальном мяче вина Зобнина», — заявил Нигматуллин Sport 24.

Эксперт считает, что если хочешь остановить матч, то мяч необходимо выбивать за пределы поля, в дерби не должно быть такой ситуации, ведь цена победы является очень высокой.

После 13-ти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 очков. ЦСКА располагаются на третьей строчке, набрав на один балл меньше.