Гаджиев — о конфликте Федотова и Абаскаля: «Когда ты видишь проявление эмоций у мальчишек, это одно дело, а когда взрослый мужчина ведёт себя так – это странно»

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал конфликт, который произошёл между наставником ЦСКА Владимиром Федотовым и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем по ходу матча 13-го тура РПЛ.

Гаджиев отметил, что проявление эмоций — частое явление среди футбольных людей, переживающих за результат своей команды. Однако специалист также отметил, что оскорбления в данном случае недопустимы.

«Оскорбление — это проявление слабости. Бывает, и я не сдерживаюсь. Но я понимаю, что это слабость, что я не смог справиться с собой. Ответь спокойно, объясни словами. Когда ты видишь проявление эмоций у мальчишек, это одно дело, а когда взрослый мужчина ведёт себя так – это странно», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Отметим, что и Федотов, и Абаскаль возглавили свои команды минувшим летом. После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» располагаются на втором месте турнирной таблицы, имея в своём активе 26 набранных очков. «Армейцы» же занимают третью строчку и отстают от своего принципиального соперника на один балл.