Орлов обвинил Мевлю в первом пропущенном голе «Спартака» от ЦСКА

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника «Спартака» Михи Мевли в моменте с первым голом от ЦСКА.

«А почему мы про Мевлю не говорим? Его продавил Чалов. У него мяч был на голове, а он отбил прямо на него. Ну, выбей ты куда-нибудь в сторону», — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой Футбол».

По мнению эксперта, в пропущенном мяче виноват именно Мевля, ведь Чалову еще нужно было обыграть этого защитника перед взятием ворот.

В текущем сезоне 32-летний словенец принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги.

Напомним, матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился результативной ничьей 2:2.