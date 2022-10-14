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Масалитин назвал решающий фактор в дерби ЦСКА - «Спартак»

14 Октября 2022 • 11:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.70 2 3.15
16.10 20:00

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался относительно предстоящего дерби между «армейцами» и «Спартаком» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«В дерби никогда нет фаворита. Есть проблемы в обороне у двух команд. Думаю, что данный матч решат атакующие игроки одной из команд», - приводятся слова эксперта на станицах «Спорт-экспресса».

Столичное дерби состоится в воскресенье, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка «Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «армейцы» (24) располагаются на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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