Хусаинов: «Назначение Карасёва на дерби не только оправданно, но и закономерно»

Бывший защитник махачкалинского «Динамо» Сергей Хусаинов дал свою оценку назначению Сергея Карасёва на центральный матч 13-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА - «Спартак».

Хусаинов считает, что Карасёв практически не зависим от РФС и околофутбольных воздействий. Он лучше всех российских арбитров на текущий момент. Критика при всём этом - это естественный процесс, имеющий отношение к «звёздной болезни», случившейся после чемпионата Европы.

«Назначение Карасева на дерби не только оправданно, но и закономерно. Это достойное и единственно верное решение», - цитирует Хусаинова «Матч ТВ».

Московское дерби пройдёт 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:00.