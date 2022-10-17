Масалитин — о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Счёт 2:2 — справедливый итог»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался после столичного дерби между «армейцами» и «Спартаком».

«Судя по игре, наверное, 2:2 — справедливый итог. Команды наиграли на этот счет. Но при удачном стечении обстоятельств и «Спартак», и ЦСКА могли вырвать эту игру», — приводит слова Масалитина Rusfootball.

По мнению эксперта, в первом тайме ЦСКА выглядел поострее, но второй половине игры «Спартак» добавил и «армейцы» не смогли справиться с таким напором, пропустив два гола. «Красно-синие» все-таки смогли сравнять счет, но игра могла качнуться в любую сторону, добавил Масалитин.