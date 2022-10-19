Федотов: «В обороне нам пока не хватает людей»

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов поделился информацией о сложностях в комплектовании оборонительной линии «армейцев».

«Нам пока не хватает людей. У Фукса очередная травма, Зайнутдинов готовился только несколько дней, пропустив две игры. Мы потеряли ключевого игрока – Игоря Дивеева. До последнего было под вопросом участие в дерби Виллиана Роши», – заявил главный тренер ЦСКА в интервью «Спорт-Экспрессу». Федотов отметил, что в коллективе понимают проблему и готовы над ней работать уже этой зимой.

Отдельно специалист рассказал об очередном повреждении Бруно Фукса. По словам наставника «армейцев», у игрока случилось растяжение мышц перед игрой с «Химками», что было вызвано форсированной подготовкой бразильца из-за кадровых проблем.

Напомним, что ЦСКА замыкает тройку лидеров Российской премьер-лиги после 13 туров. На счету подопечных Владимира Федотова 25 баллов.

