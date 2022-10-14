Кечинов — о продлении контракта Селихова со «Спартаком»: Всё правильно, он основной вратарь

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о продлении трудового соглашения вратаря Александра Селихова с «красно-белыми».

«Продлить контракт с Селиховым — логичное решение «Спартака». Он основной вратарь. Самое главное — надежный. Все правильно», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По поводу Александра Максименко эксперт сказал, что у него два варианта, он является вторым вратарем, поэтому тут нужно ждать шанса или уходить в аренду за игровой практикой.

14 октября «Спартак» объявил о продлении контракта с 28-летним Селиховым. В этом сезоне голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и три раза смог отстоять на «ноль».