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Кечинов — о продлении контракта Селихова со «Спартаком»: Всё правильно, он основной вратарь

14 Октября 2022 • 21:18 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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16.10 20:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о продлении трудового соглашения вратаря Александра Селихова с «красно-белыми».

«Продлить контракт с Селиховым — логичное решение «Спартака». Он основной вратарь. Самое главное — надежный. Все правильно», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По поводу Александра Максименко эксперт сказал, что у него два варианта, он является вторым вратарем, поэтому тут нужно ждать шанса или уходить в аренду за игровой практикой.

14 октября «Спартак» объявил о продлении контракта с 28-летним Селиховым. В этом сезоне голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и три раза смог отстоять на «ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Александр Селихов Александр Максименко
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