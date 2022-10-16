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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов: «Поменял бы голы на победу»

16 Октября 2022 • 23:45 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и сделал это Федор Чалов. Второй гол своей команды забил также Чалов.

После игры нападающий ЦСКА, впервые забивший «Спартаку», прокомментировал события матча.

- Были бы потрясающие, если бы мы все‑таки выиграли. А так хорошо, что забил два, но я бы поменял эти два гола на победу, - заявил Чалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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