​ЦСКА назвал состав на битву со «Спартаком»

В главном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Спартак». Наставник «армейцев» Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

Битва между ЦСКА и «Спартаком» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 20:00. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.