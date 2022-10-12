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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров: «Абаскаль на каждую игру по-особенному настраивает команду»

12 Октября 2022 • 13:29 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.10 X 3.65 2 3.25
16.10 20:00

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, как главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль настраивает своих подопечных перед играми.

«Он на каждую игру по-особенному настраивает команду. Причём это не одна речь, а процесс на несколько дней.

Ещё в отеле при разборе соперника Абаскаль может на доске написать какое-то слово, вокруг которого всё дальше вертится. Уже перед игрой в раздевалке он наконец объясняет, почему выбрал именно это слово. А на поле снова его упоминает», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Напомним, после 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. В следующем матче, который состоится 16 октября, подопечные Абаскаля встретятся с ЦСКА. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров Гильермо Абаскаль
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