Ребров: «Абаскаль на каждую игру по-особенному настраивает команду»

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, как главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль настраивает своих подопечных перед играми.

«Он на каждую игру по-особенному настраивает команду. Причём это не одна речь, а процесс на несколько дней.

Ещё в отеле при разборе соперника Абаскаль может на доске написать какое-то слово, вокруг которого всё дальше вертится. Уже перед игрой в раздевалке он наконец объясняет, почему выбрал именно это слово. А на поле снова его упоминает», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Напомним, после 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. В следующем матче, который состоится 16 октября, подопечные Абаскаля встретятся с ЦСКА. Начало — в 20:00 по московскому времени.