Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» обратил внимание на то, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не жалуется на потери важных игроков.

«Спартак» на протяжении 1/3 чемпионата постоянно теряет игроков, причём ключевых и, что важно отметить, они не жалуются. Они работают с тем, что есть. Я не слышал, что хватает того или другого, они играют теми, кто есть. Обидно, что Умяров травмировался, но это футбол… Так было, есть и будет», — сказал Баженов.

«Спартак» после 12 туров набрал 25 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Абаскаля в гостях сыграет в дерби против ЦСКА. Встреча состоится 16 октября на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.