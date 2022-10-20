Корнаухов — о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Вряд ли, стоило принимать такое решение»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Вряд ли, стоило принимать такое решение. Футбол — это эмоции, все может произойти. Высказать какие-то претензии на эмоциях абсолютно нормально», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в данной ситуации можно было бы обойтись без дисквалификации, потому что ничего серьезного между наставниками «Спартака» и ЦСКА не произошло.

Ранее сообщалось, что Абаскаль был отстранен на одну игру, а Федотов получил дисквалификацию на два матча (один из них условно).