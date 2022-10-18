Прудников верит в «Спартак»

По итогам тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» укрепил свое лидерство в турнирной таблице, потому что его главные конкуренты, московские «Спартак» и ЦСКА, сыграли вничью. Тем не менее, несмотря ни на что, бывший игрок «Спартака» Александр Прудников считает, что красно-белые еще могут настигнуть «Зенит».

- Сумеет ли «Спартак» отыграть у «Зенита» семь очков и побороться за первое место? А почему нет? Ещё весь чемпионат впереди. В «Зените» играют такие же люди, как и в «Спартаке». Поэтому все возможно, - заявил Прудников в эфире телеканала «Матч ТВ».