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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — о багаже «Спартака»: «Этот багаж можно отнести к Ваноли, Витории, Тедеско и всех их помощников»

10 Октября 2022 • 12:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги экс-президента московского клуба Леонида Федуна, о том, что они после своего ухода оставили отличный багаж.

Эксперт отметил, что если говорить о багаже, то обязательно стоит вспомнить и о бывших наставниках «красно-белых», которые тоже внесли свой вклад в развитие команды.

«Этот багаж можно отнести к Ваноли, Витории, Тедеско и всех их помощников. Они все работали совсем недавно, значит они тоже входят в этот багаж, тоже причастны. Зарема фамилий не назвала, она сказала о себе и Федуне, но если говорить «мы оставили багаж», надо называть фамилии», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, что в настоящий момент «красно-белых» возглавляет 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 25 очков, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы.  

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Евро-Футбол.Ру,
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