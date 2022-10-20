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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Абаскаль — гость нашей страны, его нужно уважать»

20 Октября 2022 • 17:01 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о дисквалификации главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, сегодня, 20 октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать испанского специалиста на одну игру за его конфликт с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым по ходу матча 13-го тура РПЛ.

Кавазашвили признался, что его сильно удивила агрессия Федотова. По мнению ветерана, испанского тренера необходимо уважать.

«Абаскаль, как я считаю, привык спокойно высказывать свои эмоции жестами, иногда какими-то выкриками в адрес футболистов. Но он молодой тренер, гость нашей страны. За время присутствия в «Спартаке» сделал из команды боевую единицу. Его нужно уважать, а не ругать», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 23 октября против «Химок». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Анзор Кавазашвили Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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