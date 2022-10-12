Ледяхов — о Фонбет Кубке России: «Спартак» просто порвал «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об уверенной победе «красно-белых» над «Зенитом» (3:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

По мнению Ледяхова, этот матч доказывает, что с «Зенитом» можно играть, несмотря высокий статус команды из Санкт-Петербурга.

«Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными глубже точно не стала. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 30 набранными очками в своём активе. «Спартак» занимает третью строчку, отставая от «сине-бело-голубых» на пять баллов.