Роша назвал самого весёлого игрока в ЦСКА

Новичок столичного ЦСКА Виллиан Роша назвал самого весёлого футболиста в раздевалке «армейцев».

«Максим Мухин – классный парень. Я не понимаю русский язык, но вижу, что он часто улыбается и смеется. Ну и Мойзес, конечно. Он вообще может тебя позвать и ничего не говорить», – цитирует бразильского защитника московского коллектива «Чемпионат».

Напомним, что Роша стал футболистом ЦСКА этим летом, перейдя из португальского «Портимоненсе». Следующим поединком для команды Виллиана станет «дерби всея Руси» против «Спартака» в это воскресенье, 16 октября.

