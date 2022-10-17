Джикия рассказал, почему после перерыва в матче с ЦСКА «Спартак» начал выглядеть лучше

После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) защитник «красно-белых» Георгий Джикия объяснил, почему во втором тайме гости начали играть активнее.

«Дерби получилось. В перерыве были небольшие корректировки. Вышли на второй тайм и реализовали моменты», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, после прошедшего тура «Спартак» набрал 26 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы российского чемпионата, опередив «Ростов». Отставание от лидирующего «Зенита» теперь составляет семь баллов. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 23 октября против «Химок». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.