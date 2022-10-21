Нигматуллин: «Негативно воспринял дисквалификацию Абаскаля и Федотова»

Центральным матчем прошедшего, тринадцатого тура российского чемпионата стала встреча ЦСКА и «Спартака», которая завершилась вничью - 2:2. Одним из самых заметных событий игры стал разговор на повышенных тонах между тренерами команд в перерыве матча - Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Из-за нее обоих даже дисквалифицировали на следующий матч. Ситуацию прокомментировал бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин.

- Я думаю, что история Абаскаля и Федотова немного раздута. Скажем так: на мой взгляд, такой кары они не заслуживали. Поэтому я негативно воспринял эту дисквалификацию, - заявил экс-вратарь в эфире телеканала «Матч ТВ».