​Радимов назвал ЦСКА фаворитом в дерби со «Спартаком»

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на дерби между ЦСКА и «Спартаком». Сотрудник «Зенита» Владислав Радимов поделился своим мнением о фаворите этого противостояния.

«Вообще, если говорить о фаворите дерби, то команды равные, просто ЦСКА играет дома. И только за счёт домашних стен я отдам «армейцам» чуть большее предпочтение», - высказался Радимов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Битва между ЦСКА и «Спартаком» стартует 16 октября в восемь часов вечера по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает в таблице РПЛ третье место (25 очков), а ЦСКА – четвёртое (24 очка).