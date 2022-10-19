Федотов ответил на вопрос о проблемах из-за отсутствия Дивеева

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможных проблемах для клуба из-за травмы центрального защитника Игоря Дивеева.

Специалист заявил, что отсутствие возможности выпустить Игоря на матч со «Спартаком» не усложнило противостояние с парой Куинси Промес – Александр Соболев. «Наши футболисты сыграли свои роли, справились с заданием. Да, во втором тайме Соболев забил. Но тут говорил бы об игре всей команды в обороне. Мы в разборе всегда отталкиваемся от этого», – отметил наставник «армейцев», чьи слова цитирует «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дивеев пропустил последние четыре игры ЦСКА, включая воскресное дерби против «Спартака», закончившееся со счётом 2:2.