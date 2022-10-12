Гаджиев поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Заслуженный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Обе команды сейчас в неплохом состоянии, проводят игры динамично и агрессивно. Но каждая игра всегда имеет свое лицо, поэтому сейчас трудно точно сказать, кто кого будет переигрывать. Сейчас команды примерно одинаковые», – цитирует Гаджиева Legalbet. По его словам, фанаты могут ждать открытого футбола, а также агрессивной манеры от обоих коллективов.

Напомним, что первое в этом сезоне «дерби всея Руси» пройдёт в воскресенье, 16 октября. ЦСКА и «Спартак» находятся соответственно на третьей и четвёртой строчке в таблице Российской премьер-лиги.

