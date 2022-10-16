Титов сделал прогноз на дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче своей бывшей команды против ЦСКА в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Поставлю на тотал больше трех мячей. Результат предсказывать не берусь. У «Спартака» в порядке Соболев и Промес, у ЦСКА регулярно забивает Чалов. Голы будут обязательно», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Столичное дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 16 октября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

По итогам 12 туров ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» идет на третьей позиции.