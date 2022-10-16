Гаджиев заявил, что сложно предсказать исход матча ЦСКА – «Спартак»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался в преддверии столичного дерби ЦСКА – «Спартак».

«Две команды, которые успешно стартовали. Победит тот, кто первым реализует момент у ворот соперника или же кто совершит первые грубые ошибки», — заявил Гаджиев Sport 24.

По мнению функционера, из-за того, что «красно-белые» применяют различные схемы игры, предсказать победителя в этом противостоянии становится сложно.

ЦСКА примет «Спартак» в рамках 13-го тура чемпионата России, матч состоится сегодня, 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по мск. За всеми событиями встречи можно следить на портале LiveResult.