Маслов рассказал о знакомстве с новым спортивным директором «Спартака»

Футболист столичного «Спартака» Павел Маслов поделился информацией о первой встрече с новым спортивным директором «красно-белых» Полом Эшуортом.

«Общался ли я с Эшуортом? Да, чуть-чуть успел пообщаться. Просто поговорили о погоде, о жизни. Больше ни о чем», — заявил защитник московского клуба в интервью в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что английский функционер стал работником «Спартака» в конце сентября, войдя в новый руководящий состав «красно-белых». Ранее в России Эшуорт работал в «Ростове», занимая аналогичную должность в 2005 году.

