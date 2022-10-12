Колосков сравнил игру «Спартака» при Каррере и Абаскале

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре «Спартака» при Массимо Каррере и Гильермо Абаскале.

«При Каррере «Спартак» играл в более посредственный футбол, чем сейчас. Тогда «красно-белым» очень много везло в концовках матчей, был чемпионский фарт», — заявил Колосков Sport 24.

По мнению эксперта, при Абаскале команда стала играть в хороший футбол, видна тренерская рука, «Спартак» показывает современную игру, этим испанский специалист очень удивил.

Но чтобы болельщики столичного клуба полюбили Абаскаля больше Карреры, нынешнему тренеру необходимо выиграть чемпионство, подытожил Колосков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 зачетных баллов за 12 матчей.