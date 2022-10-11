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Нигматуллин - о Салиховой: «Футбольный клуб – не тот механизм, не нужно его путать с шоу-бизнесом»

11 Октября 2022 • 00:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился своим мнением относительно слов супруги бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Бывший голкипер отметил, что Салихова породила в клубе очень много совершенно ненужных интриг и скандалов. 

«Футбольный клуб – не тот механизм, не нужно его путать с шоу-бизнесом», - цитирует специалиста Metaratings.

Нигматуллин считает, что чёрный пиар не даёт сосредоточиться на деле как тренерскому штабу, так и игрокам команды. Результат всегда лучше лишь тогда, когда руководители клуба работают тихо.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Зарема Салихова
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