Нигматуллин - о Салиховой: «Футбольный клуб – не тот механизм, не нужно его путать с шоу-бизнесом»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился своим мнением относительно слов супруги бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Бывший голкипер отметил, что Салихова породила в клубе очень много совершенно ненужных интриг и скандалов.

«Футбольный клуб – не тот механизм, не нужно его путать с шоу-бизнесом», - цитирует специалиста Metaratings.

Нигматуллин считает, что чёрный пиар не даёт сосредоточиться на деле как тренерскому штабу, так и игрокам команды. Результат всегда лучше лишь тогда, когда руководители клуба работают тихо.