Чернов высказался о конфликте Федотова с Абаскалем

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о конфликтной ситуации, которая возникла между наставником команды Гильермо Абаскалем и рулевым ЦСКА Владимиром Федотовым во время недавнего дерби.

«Спартак» - ЦСКА - это дерби. Порой эмоции захлестывали. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что московское дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

После 13 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Армейцы» с 25 очками располагаются на третьей строчке.