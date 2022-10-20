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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов высказался о конфликте Федотова с Абаскалем

20 Октября 2022 • 09:49 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о конфликтной ситуации, которая возникла между наставником команды Гильермо Абаскалем и рулевым ЦСКА Владимиром Федотовым во время недавнего дерби.

«Спартак» - ЦСКА - это дерби. Порой эмоции захлестывали. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что московское дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

После 13 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Армейцы» с 25 очками располагаются на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Никита Чернов Гильермо Абаскаль
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