​Промес и Соболев – в атаке «Спартака» на дерби с ЦСКА

В воскресенье вечером вся футбольная Россия будет следить за московским дерби между ЦСКА и «Спартаком». Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль включил в основной состав следующих исполнителей:

Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

Стартовый свисток в матче между ЦСКА и «Спартаком» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за московским дерби во всех красках можно будет на портале LiveResult, который организует текстовую трансляцию.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.