Корнеев: Не понимаю, для чего «Спартак» подписал Мевлю

Бывший функционер «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о переходе защитника Михи Мевли в «Спартак».

«Для меня это, грубо говоря, непонятное закрытие дырки. Если «Спартак» искал замену Жиго, то нужен был совершенно другой защитник, иного формата», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что «Спартаку» нужен был мощный и быстрый защитник, который бы дополнял Георгия Джикию, а Мевля не подходит по этим параметрам. При игре на высоких скоростях Мевля может доставить немало проблем «красно-белым».

Напомним, «Спартак» подписал 32-летнего словенца в начале сентября на правах свободного агента. С того момента игрок вышел на поле пять раз во всех турнирах.