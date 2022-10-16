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Тихонов — о Соболеве: Пусть дальше забивает и бьёт все рекорды

16 Октября 2022 • 15:46 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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Через 3 ч. 38 мин.

Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в текущем сезоне.

Тихонов сказал на официальном YouTube-канале столичного клуба, что Соболев очень сильно прибавил по сравнению с прошлым годом, сейчас он стал совсем другим человеком, очень радуют его изменения, пусть он дальше забивает и продолжает бить все рекорды.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард забил 8 мячей и записал в свой актив 5 результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров. Стоит отметить, что голевая серия Соболева длится уже на протяжении шести встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Александр Соболев
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