Тихонов — о Соболеве: Пусть дальше забивает и бьёт все рекорды

Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в текущем сезоне.

Тихонов сказал на официальном YouTube-канале столичного клуба, что Соболев очень сильно прибавил по сравнению с прошлым годом, сейчас он стал совсем другим человеком, очень радуют его изменения, пусть он дальше забивает и продолжает бить все рекорды.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард забил 8 мячей и записал в свой актив 5 результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров. Стоит отметить, что голевая серия Соболева длится уже на протяжении шести встреч.