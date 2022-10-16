Рыбус: «Первый тайм был не очень хорош»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры. Схожее мнение высказал Мацей Рыбус - польский защитник «Спартака», он посетовал на не очень удачный первый тайм в исполнении его команды.

- Думаю, получился хороший матч. Для нас первый тайм не очень хорошо сложился, у ЦСКА было преимущество, они создавали опасные моменты у наших ворот. У нас многое не получалось, но на второй тайм мы вышли заряженные, отыгрались, вышли вперед, но, к сожалению, пропустили второй гол, - заявил Рыбус в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» сразится в домашнем матче с «Химками», это случится 23 октября.