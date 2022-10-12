Корнаухов сравнил Соболева и Чалова накануне дерби

Бывший футболист столичного ЦСКА Олег Корнаухов высказался о противостоянии форвардов Александра Соболева и Фёдора Чалова накануне московского дерби.

«Кто сейчас в лучшей форме — Соболев или Чалов? Все зависит от игры команды. Александр и Федор показывают качественную игру. Чалову надо поработать над реализацией», — заявил нынешний функционер «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, молодому нападающему ЦСКА светит звание лучшего бомбардира РПЛ, если он сможет поправить прицел. Также экс-защитник ЦСКА выразил надежду в победе «армейцев» над «Спартаком».

Напомним, что «дерби всея Руси» пройдёт уже в это воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток арбитра назначен на 20:00 по московскому времени. Команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице РПЛ, а отрыв ЦСКА от идущего четвёртым «Спартака» составляет лишь один балл.

