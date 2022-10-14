Кавазашвили заявил, какие позиции должен усилить «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить «красно-белым» в зимнее трансферное окно. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что руководство столичного клуба поставило задачу новому спортивному директору Полу Эшуорту подписать трех футболистов зимой.

«У нас с крайними защитниками еще не все ясно, не хватает полузащитника-дирижера. В целом, я согласен, что для усиления необходимо 3-4 новых футболиста», — заявил Кавазашвили «РБ Спорту».

Эксперт считает, что трансферы будут зависеть от того, по какой схеме будет выступать «Спартак», не стоит забывать и про травмированного Виктора Мозеса, никто не знает, в каком состоянии он вернется на поле.

«Красно-белые» занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12-ти туров.