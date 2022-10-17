Тарханов рассказал, за счёт чего «Спартаку» удалось переломить ход матча с ЦСКА

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

По мнению специалиста, ничья — закономерный результат прошедшего дерби, где каждая из команд владела преимуществом в отдельно взятых отрезках игры.

«ЦСКА в первом тайме был хорош, а «Спартак» не очень. Соболев в перерыве даже сам отметил, что команда была сверх эмоциональна, а игры особо не было. Но во втором тайме «Спартак» преобразился», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Тарханов отметил, что на ход встречи повлияли замены наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, выпустившего в начале второго тайма полузащитника Антона Зиньковского, впоследствии поразившего ворота Игоря Акинфеева красивым дальним ударом.

После 13 туров «Спартак» набрал 26 очков, поднявшись на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России. ЦСКА, в свою очередь, стал третьим с 25 баллами в своём активе.