Павлюченко поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от игры «красно-белых» против ЦСКА в 13 туре чемпионата России.

«Мне кажется, что будут забиты мячи, не один, не два, потому что ЦСКА и «Спартак» — это команды, которые любят атаковать, создают много моментов, у них есть в атаке футболисты, способные решать любой эпизод. Поэтому мне кажется, что игра не будет закрытой, будет атакующий футбол», – заявил бронзовый призёр Евро-2008 в интервью ТАСС.

Также экс-форвард российской национальной команды отметил, что многое в матче будет зависеть от того, как ЦСКА удастся закрыть лидера «Спартака» Куинси Промеса. По словам Павлюченко, «Спартаку» необходимо выиграть дерби, если команда хочет бороться за золотые медали в этом сезоне.

Напомним, что поединок на «ВЭБ Арене» пройдёт уже в это воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток арбитра назначен на 20:00 по московскому времени.

