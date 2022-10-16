Мартинс ответил на вопрос о том, когда вернётся на поле

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился информацией о своём состоянии здоровья и высказался в преддверии дерби с ЦСКА. Напомним, 25-летний хавбек получил травму в игре восьмого тура РПЛ с «Зенитом».

«Это будет хорошая игра. Что касается здоровья, пока не знаю, когда вернусь, восстанавливаюсь», — передает слова Мартинса Sport 24.

В нынешнем сезоне Мартинс принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

ЦСКА примет «Спартак» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет сегодня, 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по мск.