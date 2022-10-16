Тихонов: «Хочется увидеть забитые мячи и зрелищное дерби»

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча ЦСКА и «Спартака». Бывший нападающий красно-белых, лучший игрок России в 1996 году, Андрей Тихонов, прокомментировал события матча.

- Иногда, когда не ждешь матч, голов много. Хочется увидеть забитые мячи и зрелищное дерби. Такие матчи всегда ждут. Думаю, 2–3 гола увидим. Обе команды играют очень хорошо в атаку, но в обороне есть проблемы, - цитирует Тихонова «Рейтинг Букмекеров».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках тринадцатого тура чемпионата России начнется в 20 часов по московскому времени, следить за ней можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт.