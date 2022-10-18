Орлов: «Зобнин остановился, разводя руки в стороны. Выбей мяч, если ты такой умный»

Центральным матчем прошедшего тринадцатого тура российского чемпионата стала встреча «Спартака» и ЦСКА, и очень много полемики после игры вызвал эпизод с первым голом армейцев, когда Роман Зобнин решил проявить фэйр-плей, но не был поддержан другими игроками. Ситуацию язвительно прокомментировал известный футбольный эксперт Геннадий Орлов.

- Роман остановился, разводя руки в стороны. Выбей мяч, если ты такой умный. Но к тебе такое решение пришло только, когда ты проиграл борьбу. Остановить игру может только судья — либо главный, либо боковой. Так что все вопросы к Зобнину, - цитирует Орлова издание Sport24.