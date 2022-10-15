Карраскаль назвал футболиста «Спартака», игра которого ему нравится больше всего

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Спартака» в рамках 13-го тура чемпионата России. В частности, он назвал футболиста «красно-белых», который импонирует ему больше всего.

«В «Спартаке» собраны хорошие футболисты. Лично мне нравится игра Промеса. Мы на видео разбираем игру соперника, находим слабые стороны, и ими нужно будет воспользоваться», - передает слова колумбийского хавбека «Матч ТВ».

Промес является лучшим бомбардиром «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. На счету голландца 11 голов и пять ассистов в 12 поединках.

Дерби пройдет на «ВЭБ Арене» 16 октября. Начало запланировано в 20:00 по местному времени.