Орещук — о Федотове: «Это шикарный выбор ЦСКА»

Футбольный агент Роман Орещук оценил решение ЦСКА назначить Владимира Федотова на пост главного тренера.

«Федотов — лучший выбор, который мог сделать ЦСКА? Это шикарный выбор, поэтому не удивлен, что они за него боролись. Думаю, сейчас пожинают плоды с места в карьер», — заявил Орещук Metaratings.

По мнению агента, «Спартаку» и «Динамо» тоже стоило вести борьбу за этого специалиста, Федотов даже был на карандаше у этих клубов.

После 12-ти туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 24 набранных очка. В предстоящем матче «армейцы» примут «Спартак», игра пройдет 16 октября в 22:00 по мск.