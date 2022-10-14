Роша: «В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша, перешедший в московский клуб в начале сентября из «Портимоненсе», рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Португалии.

«Многие вещи в России устроены как в Португалии. Например, переходные фазы. Хотя в Португалии их всё-таки меньше. В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда. Приходится больше бегать, но это точно не проблема для меня», — цитирует Рошу «Чемпионат».

Кроме того, 27-летний бразилец отметил, что в его предыдущей команде «Портимоненсе» линия защиты опускалась ниже, чем в ЦСКА, который привык действовать первым номером.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 16 октября против «Спартака». Начало — в 20:00 по московскому времени.