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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роша: «В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда»

14 Октября 2022 • 09:58 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.70 2 3.15
16.10 20:00

Защитник ЦСКА Виллиан Роша, перешедший в московский клуб в начале сентября из «Портимоненсе», рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Португалии.

«Многие вещи в России устроены как в Португалии. Например, переходные фазы. Хотя в Португалии их всё-таки меньше. В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда. Приходится больше бегать, но это точно не проблема для меня», — цитирует Рошу «Чемпионат».

Кроме того, 27-летний бразилец отметил, что в его предыдущей команде «Портимоненсе» линия защиты опускалась ниже, чем в ЦСКА, который привык действовать первым номером.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 16 октября против «Спартака». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Портимоненсе Виллиан Роша
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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