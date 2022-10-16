В ЦСКА рассказали о восстановлении Кучаева, Фукса и Дивеева

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о травмированных игроках в преддверии дерби со «Спартаком».

«К сожалению, небольшое повреждение получил Константин Кучаев. Сегодня в дерби и в матче с «Торпедо» мы его не увидим, но надеемся, что к «Оренбургу» он наберет достаточные кондиции», — цитирует Безуглова официальный сайт «армейцев».

Специалист выразил надежду на то, что Бруно Фукс также сможет вернуться к матчу с «Оренбургом», а Игорь Дивеев продолжает восстановление согласно плану.

ЦСКА примет «Спартак» в игре 13-го тура РПЛ, встреча состоится сегодня, 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по мск.