Канчельскис: «ЦСКА и «Спартак» в любом случае не достанут «Зенит»

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Канчельскис высказался о предстоящем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Дерби есть дерби — это непредсказуемо. Думаю, будет ничья, которая устроит обоих. Ни те, ни те не захотят рисковать. Думаю, обе команды в любом случае не достанут «Зенит». Хотелось бы, чтобы они навязали борьбу», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед», чьи слова приводит Legalbet. По мнению Канчельскиса, ничейный результат дерби больше устроит подопечных Владимира Федотова.

Первый в сезоне матч «Спартака» и ЦСКА пройдёт на «ВЭБ Арене» 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В таблице РПЛ «красно-белые» на один балл отстают от идущих третьими «армейцев».

