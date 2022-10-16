Червиченко заявил, кто ближе к победе в дерби ЦСКА – «Спартак»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии дерби ЦСКА с «красно-белыми».

«Равные шансы у команд. У «Спартака» чуть лучше настрой, хорошая серия идет. Ментально, думаю, «Спартак» ближе к победе», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт считает, что результат этого матча никак не повлияет на борьбу за чемпионство с «Зенитом», потому что у «сине-бело-голубых» уже большой отрыв по очкам. Плюс ко всему все видели, как издеваются над «Ростовом», поэтому никому не дадут подойти к «Зениту», если санкт-петербургский клуб не сможет доехать за счет игры, то судьи помогут, добавил Червиченко.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.