Рианчо пожелал удачи «Спартаку» в дерби с ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура между ЦСКА и «красно-белыми».

«Дерби — это всегда очень тяжелый и важный матч. Обе команды подходят к такой игре с особым отношением. Поэтому спрогнозировать результат невозможно», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если «Спартак» хочет бороться за золотые медали, то им необходимо одерживать победу над «армейцами». Гильермо Абаскаль хорошо выполняет свою работу, хочется, чтобы «красно-белые» выиграли, удачи им, добавил Рианчо.

Столичное дерби ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить на портале LiveResult.